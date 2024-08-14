Пожалуй, самый известный инсайдер мирового футбола Фабрицио Романо появится в новой футбольной игре ЕА FC 25. В режиме карьеры Романо будет давать инсайды о переходах футболистов внутри игры, в том числе используя своё коронное выражение о будущем переходе «Here we go!».

А в комментарии в воображаемой соцсети к Романо будут приходить даже сами игроки, известные блогеры и обычные пользователи – всё как в реальности.

Дата выпуска EA FC 25 – 20 сентября 2024 года. Доступен будет симулятор на множестве платформ, среди которых PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows.