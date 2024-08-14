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​Калинич подтвердил, что Перишич покинет «Хайдук»

14 Августа 2024 • 14:30 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что итальянский специалист Дженнаро Гаттузо не сошёлся взглядами с Иваном Перишичем, и теперь один из самых известных хорватских игроков покинет клуб. Это подтвердил Никола Калинич, другой футболист, долгое время выступавший в Италии. Сейчас он трудится в качестве спортивного директора клуба.

- В последние дни случились некоторые события, которые привели к тому, что обе стороны хотят мирным путём завершить сотрудничество. Жаль, но мы изначально полагали, что Иван останется с нами только до конца лета, - заявил Калинич, слова которого цитирует слова derbyderbyderby.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Хайдук Никола Калинич Иван Перишич ещё теги
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