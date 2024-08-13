​Обыграет ли «Аталанта» мадридский «Реал» в матче Суперкубка УЕФА: прогноз экспертов

В среду, 14 августа 2024 года, состоится матч за Суперкубок УЕФА, в котором встретятся футболисты мадридского «Реала» (Испания) и «Аталанты» (Италия).

По мнению экспертов букмекерских контор «Реал» в основное время матча одержит победу с вероятностью в 63,1, ничья возможна с вероятностью 20,5%, а вот победа «Аталанты» – 16,4%.

Итоговая победа мадридского «Реала» оценена экспертами в 72,9%, а «Аталанты» – 27,1%.

Стартовый свисток в матче «Реал» – «Аталанта» прозвучит в 22:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча состоится на нашем спортивном портале.