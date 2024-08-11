Гаттузо перестал выпускать на поле Перишича

Ветеран хорватского футбола Иван Перишич решил вернуться в родное лоно и поиграть за «Хайдук», но там он нарвался на нового крутого тренера команды - Дженнаро Гаттузо. По какой-то причине между ними возникло недопонимание - и теперь Перишича не выпускают на поле.

А ведь речь идёт о футболисте, который считается, наряду с другим ветераном Иваном Ракитичем, одним из лидеров команды. В очередном матче против «Локомотивы» из Загреба Перишича снова не выпустили на поле.

- Это важный матч. Я не хочу нарушать покой ребят и стягивать на себя внимание. Просто желаю команде удачи. Поговорим потом, - так Перишич пообещал впоследствии выразить свою точку зрения на происходящее.