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Гаттузо перестал выпускать на поле Перишича

11 Августа 2024 • 21:46 Комментировать

Ветеран хорватского футбола Иван Перишич решил вернуться в родное лоно и поиграть за «Хайдук», но там он нарвался на нового крутого тренера команды - Дженнаро Гаттузо. По какой-то причине между ними возникло недопонимание - и теперь Перишича не выпускают на поле.

А ведь речь идёт о футболисте, который считается, наряду с другим ветераном Иваном Ракитичем, одним из лидеров команды. В очередном матче против «Локомотивы» из Загреба Перишича снова не выпустили на поле.

- Это важный матч. Я не хочу нарушать покой ребят и стягивать на себя внимание. Просто желаю команде удачи. Поговорим потом, - так Перишич пообещал впоследствии выразить свою точку зрения на происходящее.


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Евро-Футбол.Ру,
Хайдук Дженнаро Гаттузо Иван Перишич ещё теги
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