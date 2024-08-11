​В чемпионате Гренландии определился чемпион - им стал B-67

Не так давно мы рассказывали про необычный чемпионат Гренландии, проводимый с 1954 года - хотя и не признанный до сих пор ФИФА. Он продолжается всего лишь одну неделю и накануне определился чемпион.

Им в пятнадцатый раз в своей истории стал клуб В-67, который в последнем матче обыграл «Нагдлунгуак48» со счётом 3:1. Речь идёт о самых титулованных клубах Гренландии - если у первого уже пятнадцать титулов, то у второго - 12.

Любопытно и то, что проводится в Гренландии также и чемпионат среди женщин - с 1987 года. Как и мужской, проходит под эгидой Футбольной ассоциации Гренландии, но пока что он также не признан ФИФА.