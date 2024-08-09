Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

Лионель Месси дебютирует за юношескую сборную Индонезии

09 Августа 2024 • 21:38 Комментировать

В составе юношеской сборной Индонезии дебютирует Лионель Месси - но не в качестве нападающего, а в качестве центрального защитника. Как вы уже догадались, назвали его в честь другого Месси - уже семнадцать лет тому назад родители индонезийского Месси были большими поклонниками таланта, переписывавшего историю «Барселоны».

Лионель Месси Аль-Фахри (это полное его имя) родился шестого февраля 2008 года. Правда, тренер индонезийского Месси считает его хорошим игроком вне громкого имени:

- Он - способный молодой человек, хотя внимание ему уделяют больше из-за фамилии. Надеюсь, что он справится с давлением и продолжит развивать свою карьеру, - цитирует слова тренера BBC Sport.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 1
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Лионель Месси аль-Фахри
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Спартак» может оформить громкий трансфер за 30 млн евро Соболев приступил к тренировкам в «Спартаке» Футболист «Спартака» ответил, согласится ли на переход в «Зенит» «Спартак» купил Кёна — источник «Спартак» решил избавиться от трёх иностранцев – названы все имена В «Барселоне» решили расстаться с защитником – он не убедил Флика «Спартак» получил предложение по легионеру «Ты должен объяснить»: Гвардиола отреагировал на новую причёску де Брёйне Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» Флик может пригласить в «Барселону» игрока «Баварии»
Пепе завершил карьеру в 41 год Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» Ольмо перейдёт в «Барселону» — раскрыта сумма трансфера Глава «Барселоны» после победы над «Реалом» назвал самый успешный клуб мира Роналду и Месси – в одной команде: символическая сборная ветеранов футбола «Зенит» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Фанаты «ПСЖ» раскритиковали российского вратаря после пропущенного мяча между ног Стипиди: «Проверка судей на детекторе лжи – это гестапо, что ли?» Флик заблокировал трансфер звёздного игрока в «Барселону» Глушенков — следующий российский футболист, который уедет в Европу: выбираем возможный клуб игроку за пределами России
Спортивные новости
На Олимпийских играх в Париже сменился лидер медального зачёта Осталось всего три дня: Кто лидирует на Олимпиаде по золотым медалям На Олимпиаде сменился лидер медального зачёта Китай сравнялся с США по количеству золотых медалей на Олимпийских играх в Париже Какая страна лидирует на Олимпиаде за четыре дня до финиша Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Перерыв
Севилья (жен)
Бенфика (женщины) Бенфика (женщины)
3
2
Видео
10.08.24 в 00:00
Ювентус (жен) Ювентус (жен)
Коло-Коло (женщины) Коло-Коло (женщины)
Видео
10.08.24 в 03:00
Расинг Луисвилл (жен) Расинг Луисвилл (жен)
Палмейрас (жен)
Видео
10.08.24 в 11:00
Пайн-Хилс Пайн-Хилс
Maroochydore FC
Видео
10.08.24 в 11:30
Реал Овьедо (жен)
Депортиво Алавес (жен)
Видео
10.08.24 в 12:00
Гранж Тайстл Гранж Тайстл
Мэджик Юнайтед
Видео
10.08.24 в 12:00
ПСЖ (женщины) ПСЖ (женщины)
ФК Париж (женщины) ФК Париж (женщины)
Видео
10.08.24 в 13:00
Острава (жен)
Локомотив Брно (жен) Локомотив Брно (жен)
Видео
10.08.24 в 13:00
Реал Сосьедад (жен)
Эйбар (жен)
Видео
10.08.24 в 13:30
Таринга Роверс Таринга Роверс
Саутс Юнайтед Саутс Юнайтед
Видео
10.08.24 в 13:30
Хоффенхайм (жен) Хоффенхайм (жен)
Барселона (женщины) Барселона (женщины)
Видео
10.08.24 в 14:00
Спартак Прага (женщины)
РБ Лейпциг (жен) РБ Лейпциг (жен)
Видео
10.08.24 в 14:30
Eidertal Molfsee
TuS Rotenhof
Видео
10.08.24 в 15:00
Хайдер Хайдер
Luebeck II Luebeck II
Видео
10.08.24 в 15:00
Фленсбург Фленсбург
Нордмарк Сатруп Нордмарк Сатруп
Видео
10.08.24 в 15:00
1.ФК Нюрнберг (жен)
Йена (жен) Йена (жен)
Видео
10.08.24 в 15:00
Бавария (женщины) Бавария (женщины)
Славия Прага (женщины) Славия Прага (женщины)
Видео
10.08.24 в 15:00
Эссен (жен) Эссен (жен)
Унион Берлин (жен)
Видео
10.08.24 в 15:00
Вердер (жен) Вердер (жен)
Гамбург СВ (женщины) Гамбург СВ (женщины)
Видео
10.08.24 в 15:00
Вольфсбург (женщины) Вольфсбург (женщины)
Твенте (женщины) Твенте (женщины)
Видео
10.08.24 в 15:00
Спортинг (жен)
Бенфика (женщины) Бенфика (женщины)
Видео
10.08.24 в 15:30
СВ Пройссен 09 Райнфельд СВ Пройссен 09 Райнфельд
Дорнбрайте Любек Дорнбрайте Любек
Видео
10.08.24 в 16:00
Сен-Мало (женщины)
Нант (жен)
Видео
10.08.24 в 16:00
Словацко (жен) Словацко (жен)
Халадаш (жен)
Видео
10.08.24 в 16:00
Виттсье (жен)
Вексё ДФФ (жен)
Видео
10.08.24 в 16:00
Эрфурт (женщины)
Потсдам (жен)
Видео
10.08.24 в 16:00
Ньюкасл Юнайтед (жен)
Милан (женщины)
Видео
10.08.24 в 16:30
MTSV Hohenwestedt
Айхеде Айхеде
Видео
10.08.24 в 16:30
Юргорден (жен) Юргорден (жен)
КИФ Эребру (жен) КИФ Эребру (жен)
Видео
10.08.24 в 17:00
Ольденбург III
Юнион Ноймюнстер Юнион Ноймюнстер
Видео
10.08.24 в 19:30
Депортиво Ла-Корунья (жен)
Атлетик Б (жен)
Видео
10.08.24 в 19:30
Ситтард (жен)
Боруссия Менхенгладбах (жен)
Видео
10.08.24 в 20:00
Эспаньол (жен)
СЕ AEM (женщины) СЕ AEM (женщины)
Видео
10.08.24 в 21:30
Касeрено (женщины)
Уэльва (жен)
Видео
10.08.24 в 23:15
Депортиво Ллакуабамба Депортиво Ллакуабамба
Депортиво Коопсол Депортиво Коопсол
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
26 Февраля
12:00 · Кубок Центральной Азии
Ятимов: «В сборной Таджикистана общаемся на русском языке»
24 Августа
12:57 · Франция. Лига 1
Агент: «Головин всегда рад приезжать в сборную России»
13 Августа
12:51 · Кубок Центральной Азии
В Камеруне назвали условие для проведения матча со сборной России
29 Июля
10:57 · Кубок Центральной Азии
Мостовой выбрал лучшего тренера в истории сборной России
27 Июля
21:08 · Кубок Центральной Азии
Сунгатулин: Мечтаю попасть в сборную России
20 Июля
20:29 · Кубок Центральной Азии
Ахметов сделал выбор между Черчесовым и Карпиным
16:14 · Кубок Центральной Азии
Джикия — о возможном переходе РФС в Азию: «Приоритет — остаться в Европе»
16 Июля
17:29 · Кубок Центральной Азии
Чанов: Не стоит ждать спадов от Михаила Кержакова, его должны пригласить в сборную России
15 Июля
16:05 · Кубок Центральной Азии
Гаджиев: Если есть возрастные футболисты, которые соответствуют требованиям сборной России, то их вызовут на матч с Бразилией
10:06 · Кубок Центральной Азии
В РФС рассказали, что сборная России готовится к матчу с Катаром
09:57 · Кубок Центральной Азии
В РФС высказались о матче Россия - Бразилия
10 Июля
11:51 · Кубок Центральной Азии
Чанов: «Катар хочет войти в международное футбольное сообщество» эксклюзив
02 Июля
14:40 · Кубок Центральной Азии
Шевченко: «Россияне и белорусы не должны выступать на международных турнирах» 5
01 Июля
16:46 · Кубок Центральной Азии
Самедов — о победе над Испанией на ЧМ-2018: «Гуляла вся страна»
30 Июня
16:04 · Кубок Центральной Азии
Павлюченко: «Хиддинк – тот тренер, который не мешал нам играть»
29 Июня
10:35 · Кубок Центральной Азии
В Венгрии объяснили, почему сборная не будет играть с Россией товарищеский матч
25 Июня
21:09 · Кубок Центральной Азии
Писарский: Карпин тебя направляет и даёт опыт, с ним приятно работать
16:44 · Кубок Центральной Азии
Писарский: «Было приятно находиться в сборной России»
13:17 · Кубок Центральной Азии
Рианчо объяснил, почему европейские сборные не хотят играть с Россией
23 Июня
14:15 · Россия. Премьер-лига
«Дыма без огня не бывает»: Гранат высказался о возможном возвращении России в международный футбол
13:57 · Кубок Центральной Азии
Булыкин: «Матч между Россией и Бразилией возможен»
13:41 · Россия. Премьер-лига
Чанов: «Верю в возвращение российского футбола на международный уровень»
13:06 · Кубок Центральной Азии
Радченко оценил вероятность матча Россия - Бразилия
11:39 · Кубок Центральной Азии
В РФС рассказали об организации матча Россия - Бразилия
21 Июня
20:42 · Кубок Центральной Азии
Хиддинк заявил, что сборная России — одна из лучших команд, с которой он работал
Все новости
Рекомендуем