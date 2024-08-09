Лионель Месси дебютирует за юношескую сборную Индонезии

В составе юношеской сборной Индонезии дебютирует Лионель Месси - но не в качестве нападающего, а в качестве центрального защитника. Как вы уже догадались, назвали его в честь другого Месси - уже семнадцать лет тому назад родители индонезийского Месси были большими поклонниками таланта, переписывавшего историю «Барселоны».

Лионель Месси Аль-Фахри (это полное его имя) родился шестого февраля 2008 года. Правда, тренер индонезийского Месси считает его хорошим игроком вне громкого имени:

- Он - способный молодой человек, хотя внимание ему уделяют больше из-за фамилии. Надеюсь, что он справится с давлением и продолжит развивать свою карьеру, - цитирует слова тренера BBC Sport.