Один из лидеров сборной Исландии Аарон Гуннарсон вернулся в родной клуб – исландский «Тоур».

В далёком 2006 году хавбек покинул «Тоур» и перешёл в свой первый заграничный клуб – «АЗ Алкмаар». Далее в карьере Гуннарсона были «Ковентри», «Кардифф Сити» и катарский «Аль-Араби». На Ближнем Востоке исландец провёл пять лет карьеры.

Пожалуй, самый яркий этап международной карьеры Гуннарсона пришёлся на 2016 год, когда о нём и о его команде узнала вся Европа. Сборная Исландии тогда с ним в роли капитана дошла до четвертьфинала Евро-2016.

Сейчас Гуннарсону 35 лет. Опорника портал Transfermarkt оценивает всего в 300 тыс. евро.