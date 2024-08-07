​В самом коротком футбольном первенстве в мире первый гол был забит на первой же минуте

Стартовал самый короткий чемпионат в мире - гренландский. Неофициально он проводится с 1954 года, официально - с 1971. Клубы играют между собой по зонам, после чего проводят финальную пульку - она длится всего лишь одну неделю. Иной формат чемпионата невозможен - в Гренландии нет дорог между городами, полёты на самолётах очень дороги, а морем - долги.

Потому клубы сперва выясняют лучшего регионального представителя, а потом собираются на недельную пульку. Вот она-то и началась, и в первом же матче между «U-44» и «ФК Акиссек» гол был забит уже на первой же минуте после ошибки защитника «Акиссека», который позволил нападающему соперников обокрасть себя и легко переиграть вратаря.