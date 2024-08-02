​Гаттузо наорал на журналиста

Итальянский журналист Дженнаро Гаттузо доволен своей работой в «Хайдуке», но иначе считают хорватские журналисты. Один из них обратился к Гаттузо на пресс-конференции, заявив, что ему не нравится игра, которую ставит Дженнаро. Тот быстро вышел из себя и принялся отвечать на повышенных тонах:

- Мы с тобой плохо начинаем. Почему ты смотришь только на плохие вещи? Первые 60 минут мы играли в невероятный футбол, а ты меня спрашиваешь за последние тридцать минут, - цитирует слова Гаттузо derbyderbyderby.it.

Напомним, что Дженнаро возглавил хорватский «Хайдук» двенадцатого июня.