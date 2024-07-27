Клуб из Кувейта пригласил египтян сыграть товарищеский матч, но вместо этого приехали любители

Руководство одного из самых титулованных клубов кувейтского футбола, «Казма», решило, что для поддержания формы в межсезонье было бы неплохо провести пару товарищеских матчей. Сказано - сделано.

Был выбран спарринг-партнёр - египетский «Телефонат Бени Суэф» из третьей лиги. Кувейтцы победили со счётом 7:1, но потом оказалось, что вместо профессионалов на матч прибыли... любители. Но не спешите с выводами и обвинениями египтян в обмане!

На самом деле случилось просто невероятное - администрация «Казмы» ошиблась номером, вызванивая «Телефонат» (вот ведь ирония, а?), попав непонятно на кого. Там, однако, вместо того, чтобы сказать классическое «вы ошиблись номером», приняли подачу и согласились на проведение футбольного матча, собрав под это дело весь коллектив какой-то компании.

Так всё это и случилось.