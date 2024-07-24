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​В Буркина-Фасо прервали матч из-за... приступа диареи

24 Июля 2024 • 21:27 Комментировать

Матч женского чемпионата в Буркина-Фасо пришлось прервать по вполне африканской причине - из-за приступа диареи у футболисток одной из команд. Судя по всему, боль в животах замучила футболисток «АС Даффры» ещё с самого начала игры, потому что к моменту, когда им пришлось уйти с поля, они проигрывали со счётом 0:5. А это случилось уже к концу первой 45-минутки.

Некоторым из футболисток было так плохо, что потребовалась помощь медиков. Судя по всему, команду отравили, вопрос в том, случилось ли это случайно или преднамеренно. В этом и удут разбираться футбольные власти Буркина-Фасо.


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