​В Буркина-Фасо прервали матч из-за... приступа диареи

Матч женского чемпионата в Буркина-Фасо пришлось прервать по вполне африканской причине - из-за приступа диареи у футболисток одной из команд. Судя по всему, боль в животах замучила футболисток «АС Даффры» ещё с самого начала игры, потому что к моменту, когда им пришлось уйти с поля, они проигрывали со счётом 0:5. А это случилось уже к концу первой 45-минутки.

Некоторым из футболисток было так плохо, что потребовалась помощь медиков. Судя по всему, команду отравили, вопрос в том, случилось ли это случайно или преднамеренно. В этом и удут разбираться футбольные власти Буркина-Фасо.