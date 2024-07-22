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​В Норвегии судей закидали рыбными пирогами - матч пришлось остановить видео

22 Июля 2024 • 15:40 Комментировать

Игру между «Русенборгом» и «Лиллестрёмом» в чемпионате Норвегии пришлось прервать на исходе первых получаса. Дело в том, что к тому моменту потребовалось вмешательство системы VAR, что, по какой-то причине, очень сильно расстроило болельщиков. В отместку они начали забрасывать поле в изобилии продаваемыми на стадионе рыбными пирогами.

После двух минут такого «дождя» нервы главного арбитра не выдержали и он увёл команды в подтрибунное помещение. Стоит заметить, что в скандинавских странах к VAR относятся очень неодобрительно - так, в апреле в Швеции вообще отменили систему, заявив, что она портит динамику игры.


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Евро-Футбол.Ру,
Русенборг Чемпионат Норвегии Лиллестрём ещё теги
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