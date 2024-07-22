Игру между «Русенборгом» и «Лиллестрёмом» в чемпионате Норвегии пришлось прервать на исходе первых получаса. Дело в том, что к тому моменту потребовалось вмешательство системы VAR, что, по какой-то причине, очень сильно расстроило болельщиков. В отместку они начали забрасывать поле в изобилии продаваемыми на стадионе рыбными пирогами.

После двух минут такого «дождя» нервы главного арбитра не выдержали и он увёл команды в подтрибунное помещение. Стоит заметить, что в скандинавских странах к VAR относятся очень неодобрительно - так, в апреле в Швеции вообще отменили систему, заявив, что она портит динамику игры.