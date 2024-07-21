Бывший полузащитник «Севильи» и «Барселоны», Иван Ракитич, вернулся в родную Хорватию после выступлений в саудовском «Аш-Шабаб». О контракте с ним официально объявил «Хайдук» из Сплита. Уже в воскресенье, 21 июля, игрок явится в расположение команды и приступит к подготовке к новому сезону.

Соглашение с 36-летним Ракитичем рассчитано на один сезон, но стороны предусмотрели возможность его продления ещё на один сезон.

Любопытно, что ранее, даже в молодости, Ракитич никогда не выступал в Хорватии - кроме Испании и Саудовской Аравии, он успел поиграть также в Швейцарии и Германии.