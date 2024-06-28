Испанский нападающий Хоселу перешёл в новую команду.

Катарская «Аль-Гарафа» в своих социальных сетях сообщила о подписании контракта с 34-летним экс-форвардом мадридского «Реала».

Ранее «сливочные» официально сообщили, что футболист покидает мадридский коллектив. В СМИ была информация, что соглашение испанца с катарским клубом будет рассчитано на два года, также после выполнения определённых условий контракт может быть продлен на один год. «Реал» получит за этот трансфер 1,5 млн евро.

Хоселу выступал за «Реал» с лета 2023 года. В его активе 49 матчей за клуб и 17 забитых мячей.