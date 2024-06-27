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​Миура продолжает карьеру в фантастические 57 лет - подписал новый контракт

27 Июня 2024 • 00:14 Комментировать

Самый возрастной профессиональный футболист в мире, японец Кадзуёси Миура, продолжает свою карьеру, несмотря на возраст в 57 лет. После выступлений в Португалии он совершил головокружительный перелёт в родную Японию и подписал контракт с «Атлетико Сузука». Этот клуб выступает в четвёртой по силе лиге японского футбола, и о переходе Миуры объявил посредством клубных страниц в социальных сетях. Ранее Миура говорил о том, что хочет выступать до шестидесяти лет, и пока старается придерживаться своего плана. Любопытно, что свою профессиональную карьеру он начинал совсем не в Японии - а в бразильском «Сантосе» в 1986 году!


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Евро-Футбол.Ру,
Кадзуёси Миура Атлетико Сузука
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