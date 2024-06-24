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В Газе убит профессиональный палестинский футболист и его семья

24 Июня 2024 • 22:59 Комментировать

Война в Секторе Газа генерирует все новые и новые жертвы, на сей раз среди спортсменов - в результате воздушного налёта израильтян погиб 34-летний Абу аль-Атта, выступавший за клуб «Али Газща». Вместе с ним погибла супруга, а также двое детей - причиной стало прямое попадание в их дом, уточняет новостное агентство Reuters.

Палестинская федерация футбола уже подтвердила трагическую новость. Напомним, что очередной всплеск насилия на Ближнем Востоке начался ещё в октябре прошлого года. С тех пор Израиль ведёт активные боевые действия против Сектора Газы. Ранее от израильских атак погиб Хани Месмех - арбитр международного класса.


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Евро-Футбол.Ру,
Палестина
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