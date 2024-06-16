Хамес Родригес отреагировал на слухи о возможном переходе в «Бока Хуниорс»

По словам колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса, он не рассматривает вариант с переходом в аргентинский клуб «Бока Хуниорс».

Отметим, что сейчас Хамес выступает за бразильский «Сан-Паулу».

- Я не планирую переходить в «Бока Хуниорс» или другой аргентинский клуб. Сейчас я сконцентрирован на Кубке Америки, после чего подумаю о своём будущем, - передаёт слова Хамеса в своих социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Хамес в прошлом сезоне восемь раз появлялся на поле, забил один гол и отметился одним ассистом на партнёра. Его контракт с бразильским клубом истекает летом следующего года.