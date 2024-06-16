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Скандал в Гане - клуб высшей лиги выставил на матч «подмену», но был разоблачён

16 Июня 2024 • 01:08 Комментировать

Скандальная ситуация в чемпионате Ганы - идущий последним в турнирной таблице высшей лиги клуб «Реал Тамале Юнайтед» проиграл со счётом 1:8 «Дримз», после чего выяснилось, что в составе команды сыграли игроки из низших лиг и даже любители.

Дело в том, что обычный, нормальный состав клуба объявил забастовку в связи с шестимесячными задержками зарплаты. Игроки объявили руководству, что не поедут на матч, и тогда то нашло оригинальный выход, дабы избежать, как им казалось, скандала. Вместо этого они впутались в новый, причём, что любопытно, на поле подлога никто не заметил, а известно о нём стало лишь со слов забастовщиков, решивших идти до конца в борьбе с руководством.

В результате боссов ганского «Реала» ещё и оштрафовали вдобавок. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Тамале Юнайтед Дримз чемпионат Ганы ещё теги
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