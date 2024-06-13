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Фалькао может перейти в колумбийский «Мильонариос»

13 Июня 2024 • 21:14 Комментировать

Известный колумбийский нападающий Радамель Фалькао может продолжить карьеру у себя на родине.

Как пишет в своих социальных сетях журналист и инсайдер Фабрицио Романо, в услугах 38-летнего футболиста заинтересован клуб «Мильонариос». Отмечается, что сам Фалькао не хочется оставаться в Европе и склоняется к тому, чтобы выступать в Колумбии. Переговоры между футболистом и клубом сейчас находятся в активной стадии.

Последним клубом Радамеля Фалькао был испанский «Райо Вальекано», за который он провёл в минувшем сезоне 26 матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Трансферная стоимость колумбийца оценивается в 800 тысяч евро.

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Радамель Фалькао Мильонариос трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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