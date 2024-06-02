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В Швеции матч останавливали из-за котика

02 Июня 2024 • 20:50 Комментировать

В воскресенье в чемпионате Швеции проходил матч между командами «Вернаму» и Мьельбю». По ходу первого тайма арбитр приостановил игру из-за появления на поле неожиданного гостя – на газон выбежал котик. В итоге один из футболистов поймал пушистого полосатого зверя и передал его стюарду. После этого игра возобновилась.

Отметим, что появления на поле животных часто вызывает оживление на трибунах, и этот случай не стал исключением. Шведские фанаты, пришедшие в этот день на стадион, даже устроили овации котику, когда его уносили с поля.  

Лидером чемпионата Швеции на текущий момент является «Мальмё».

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Евро-Футбол.Ру,
чемпионат Швеции
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