В Швеции матч останавливали из-за котика

В воскресенье в чемпионате Швеции проходил матч между командами «Вернаму» и Мьельбю». По ходу первого тайма арбитр приостановил игру из-за появления на поле неожиданного гостя – на газон выбежал котик. В итоге один из футболистов поймал пушистого полосатого зверя и передал его стюарду. После этого игра возобновилась.

Отметим, что появления на поле животных часто вызывает оживление на трибунах, и этот случай не стал исключением. Шведские фанаты, пришедшие в этот день на стадион, даже устроили овации котику, когда его уносили с поля.

Лидером чемпионата Швеции на текущий момент является «Мальмё».