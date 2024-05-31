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Жером Боатенг нашёл клуб

31 Мая 2024 • 16:18 Комментировать

Защитник Жером Боатенг нашёл себе новую команду – немец будет выступать за ЛАСК. Австрийский клуб посредством своего официального сайта объявил о подписании с 35-летним футболистом контракта на два сезона – до середины 2026 года.

Во второй части сезона 2023/2024 Боатенг играл за итальянскую «Салернитану». Ранее опытный защитник провёл полгода без клубной прописки.

Отметим, что Жером Боатенг в 2014 году становился чемпионом мира в составе национальной сборной Германии. Футболист известен главным образом по выступлениям за «Баварию» в 2011-2021 годах.

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