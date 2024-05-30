«Шабаб Аль-Ахли» сообщил об уходе экс-тренера «Локомотива»

Сербский специалист Марко Николич, ранее возглавлявший «Локомотив», больше не является главным тренером «Шабаб Аль-Ахли».

Как передаёт пресс-служба эмиратского клуба, стороны разошлись по обоюдному согласию. В оставшихся матчах командой будет руководить ассистент главного тренера.

В чемпионате ОАЭ «Шабаб Аль-Ахли» идёт на второй строчке в турнирной таблице, набрав в 25 турах 55 баллов. Отставание от первого места составляет девять очков.

Напомним, ранее Николич возглавлял московский «Локомотив», «железнодорожниками» сербский специалист руководил с 2020 по 2021 год.