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«Шабаб Аль-Ахли» сообщил об уходе экс-тренера «Локомотива»

30 Мая 2024 • 11:07 Комментировать

Сербский специалист Марко Николич, ранее возглавлявший «Локомотив», больше не является главным тренером «Шабаб Аль-Ахли».

Как передаёт пресс-служба эмиратского клуба, стороны разошлись по обоюдному согласию. В оставшихся матчах командой будет руководить ассистент главного тренера.

В чемпионате ОАЭ «Шабаб Аль-Ахли» идёт на второй строчке в турнирной таблице, набрав в 25 турах 55 баллов. Отставание от первого места составляет девять очков.

Напомним, ранее Николич возглавлял московский «Локомотив», «железнодорожниками» сербский специалист руководил с 2020 по 2021 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Марко Николич Шабаб Аль-Ахли
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