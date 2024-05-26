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В израильском чемпионате установили мировой рекорд - 56 послематчевых пенальти

26 Мая 2024 • 04:00 Комментировать

В матче плей-офф за выход наверх третьего по силе дивизиона израильского футбола между «Димоной» и  «Шимсоном» из Тель-Авива был установлен рекорд, который будет вписан в книгу Гиннесса.

Обе команды исполнили в послематчевой серии пенальти на двоих 56 ударов, и «Димона» выиграла со счётом 23:22. Предыдущий рекорд в этой категории был установлен в марте 2022 года в Англии - 54 послематчевых пенальти. Тогда это случилось в игре между «Вашингтоном» и «Бедлинтоном».

Теперь «Димоне» предстоит сразиться с «ФК Тирой» за путёвку во вторую лигу - это финальный матч небольшого турнира за выход наверх.


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чемпионат Израиля
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