«Црвена Звезда» завоевала Кубок Сербии в четвёртый раз подряд

Гегемон сербского футбола последних лет, белградская «Црвена Звезда» вечером вторника стала обладателем Кубка Сербии в четвёртый раз подряд. Белградцы обыграли «Войводину» из Нови-Сада – 2:1.
Таким образом, эта победа в Кубке стала для «Црвены Звезды» четвёртой подряд. Дважды в этих четырёх финалах белградцы обыгрывали принципиальных соперников их «Партизана», ещё раз – «Напредак». Всего для белградского гранда это седьмая победа в Кубке в истории, по числу побед «Црвена Звезда» теперь сравнялась с «Партизаном».
Отметим, что также «Црвена Звезда» выиграла национальный чемпионат в сезоне-2023/24.
Протокол игры
|(1:0) Иванич Мирко37'
|(2:0) Спайич Урош66'
|90'Вуканович Алекса (2:1)
Глазер Омри•Спайич Урош•Драгович Александр•Родич Милан•Иванич Мирко•Стаменич Марко•Мияйлович Срджан•Ин-Бом Хван•Ндиайе Чериф•Олайинка Питер•Букари Осман
Царевич Лазар•Црномаркович Джордже•Корач Сеид•Джорджевич Стефан•Лазаревич Милан•Зукич Деян•Зади-Сери Калеб•Петрович Ньегош•Савичевич Вукан•Иванович Михайло•Вуканович Алекса
21 мая.
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