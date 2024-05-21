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«Црвена Звезда» завоевала Кубок Сербии в четвёртый раз подряд

21 Мая 2024 • 23:36 Комментировать
Црвена Звезда
2:1
Войводина Нови Сад
окончен

Гегемон сербского футбола последних лет, белградская «Црвена Звезда» вечером вторника стала обладателем Кубка Сербии в четвёртый раз подряд. Белградцы обыграли «Войводину» из Нови-Сада – 2:1.

Таким образом, эта победа в Кубке стала для «Црвены Звезды» четвёртой подряд. Дважды в этих четырёх финалах белградцы обыгрывали принципиальных соперников их «Партизана», ещё раз – «Напредак». Всего для белградского гранда это седьмая победа в Кубке в истории, по числу побед «Црвена Звезда» теперь сравнялась с «Партизаном».

Отметим, что также «Црвена Звезда» выиграла национальный чемпионат в сезоне-2023/24.

Протокол игры  
Црвена Звезда2:1Войводина Нови Сад
(1:0) Иванич Мирко37'  
(2:0) Спайич Урош66'  
  90'Вуканович Алекса (2:1)
Глазер ОмриСпайич УрошДрагович АлександрРодич МиланИванич МиркоСтаменич МаркоМияйлович СрджанИн-Бом ХванНдиайе ЧерифОлайинка ПитерБукари Осман
Запасные: Мимович ОгненКрассо Жан-ФилиппКатай АлександарСремчевич УрошГелор КонгаКнежевич НиколаНиколич ЛазарМилунович НеманьяПопович ЗоранДжига НассерСливич Йован
Царевич ЛазарЦрномаркович ДжорджеКорач СеидДжорджевич СтефанЛазаревич МиланЗукич ДеянЗади-Сери КалебПетрович НьегошСавичевич ВуканИванович МихайлоВуканович Алекса
Запасные: Кэмпбелл НорманВукчевич ИванГиорбелидзе ГурамКаевич АсмирЕличич ИгорLazar JovanovicНиколич УрошБекович МаркоИндио МатеусРадулович Андрия
21 мая.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Црвена Звезда Войводина

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