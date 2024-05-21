«Црвена Звезда» завоевала Кубок Сербии в четвёртый раз подряд

Гегемон сербского футбола последних лет, белградская «Црвена Звезда» вечером вторника стала обладателем Кубка Сербии в четвёртый раз подряд. Белградцы обыграли «Войводину» из Нови-Сада – 2:1.

Таким образом, эта победа в Кубке стала для «Црвены Звезды» четвёртой подряд. Дважды в этих четырёх финалах белградцы обыгрывали принципиальных соперников их «Партизана», ещё раз – «Напредак». Всего для белградского гранда это седьмая победа в Кубке в истории, по числу побед «Црвена Звезда» теперь сравнялась с «Партизаном».

Отметим, что также «Црвена Звезда» выиграла национальный чемпионат в сезоне-2023/24.