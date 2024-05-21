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Финал Кубка Сербии был приостановлен из-за поведения болельщиков

21 Мая 2024 • 22:35 Комментировать
Црвена Звезда
2:1
Войводина Нови Сад
окончен

Вечером вторника в Сербии проходит финальный матч розыгрыша национального Кубка. Сражаются в главном матче действующий чемпион страны и чемпион страны этого сезона – «Црвена Звезда» и пятая команда лиги – «Войводина» из Нови-Сада.

Любопытный эпизод произошёл в начале второго тайма встречи. При счёте 1:0 на 48-й минуте болельщики начали забрасывать лентами штрафную площадь «Войводины». Но и не только ленты туда полетели – были там и пиротехнические изделия.

В итоге спустя несколько минут матч возобновился, все посторонние предметы с поля были убраны. Следить за текстовой трансляцией игры можно на нашем портале, впереди белградская команда – 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Црвена Звезда Войводина

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