​«Хунедоара» - новый обладатель Кубка Румынии

Сенсация в Кубке Румынии - трофей взял клуб «Хунедоара» из юго-западной части этой страны, в финальном матче турнира «Хунедоара» обыграла «Оцелул Галаць» - клуб из города на границе с Молдовой, известного по крупнейшему в Европе после закрытия мариупольской «Азовстали» металлургическому заводу.

Основное и дополнительное время матча закончилось со счётом 2:2, а по пенальти выступающая во второй лиге «Хунедоара» оказалась лучше. И теперь этому клубу предстоит сыграть в Европе - сперва в квалификации к Лиге Европы, а затем, если всё пойдёт должным образом, и в основном турнире.