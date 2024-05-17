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​«Хунедоара» - новый обладатель Кубка Румынии

17 Мая 2024 • 04:59 Комментировать

Сенсация в Кубке Румынии - трофей взял клуб «Хунедоара» из юго-западной части этой страны, в финальном матче турнира «Хунедоара» обыграла «Оцелул Галаць» - клуб из города на границе с Молдовой, известного по крупнейшему в Европе после закрытия мариупольской «Азовстали» металлургическому заводу.

Основное и дополнительное время матча закончилось со счётом 2:2, а по пенальти выступающая во второй лиге «Хунедоара» оказалась лучше. И теперь этому клубу предстоит сыграть в Европе - сперва в квалификации к Лиге Европы, а затем, если всё пойдёт должным образом, и в основном турнире.


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