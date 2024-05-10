Бернардески может продлить контракт с «Торонто»

Федерико Бернардески, полузащитник канадского «Торонто», может продлить контракт с клубом.

Как сообщает Calciomercato, клуб и футболист ведут переговоры о возможном продлении контракта, в «Торонто» довольны выступлением игрока и намерены продолжить сотрудничество. Текущее соглашение Бернардески с клубом действует до декабря 2026 года. Сам итальянец также заинтересован в том, чтобы остаться в «Торонто».

Ранее сообщалось, что экс-футболиста «Ювентуса» хотела приобрести римская «Рома», ради перехода Бернардески даже был готов пойти на сокращение зарплаты, но сделка не состоялась.