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Бернардески может продлить контракт с «Торонто»

10 Мая 2024 • 10:55 Комментировать

Федерико Бернардески, полузащитник канадского «Торонто», может продлить контракт с клубом.

Как сообщает Calciomercato, клуб и футболист ведут переговоры о возможном продлении контракта, в «Торонто» довольны выступлением игрока и намерены продолжить сотрудничество. Текущее соглашение Бернардески с клубом действует до декабря 2026 года. Сам итальянец также заинтересован в том, чтобы остаться в «Торонто».

Ранее сообщалось, что экс-футболиста «Ювентуса» хотела приобрести римская «Рома», ради перехода Бернардески даже был готов пойти на сокращение зарплаты, но сделка не состоялась.


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Евро-Футбол.Ру,
Торонто Федерико Бернардески
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