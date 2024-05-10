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​В Малайзии проблема - участились нападения на футболистов, уже три за прошлую неделю

10 Мая 2024 • 04:24 Комментировать

Неприятная тенденция в Малайзии - в последние дни в этой далёкой и экзотической стране на Индокитайском полуострове участились нападения на игроков. Наиболее пострадавшим стал Файсал Халим из «Селангора» - в него плеснули серной кислотой прямо в торговом центре в минувшее воскресенье.

Акхьяр Рашид, игрок национальной сборной, стал жертвой попытки похищения - впрочем, она, как сообщают малазийские источники, не удалась. Наконец, на футболиста «Джохор Дарула» Сафика Рахима напали в бразильском стиле на перекрёстке - он отделался разбитым стеклом автомобиля, сумев вовремя «слинять» из опасной зоны.  


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