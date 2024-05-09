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С Днём Победы!

09 Мая 2024 • 09:35 Комментировать (1)

Сегодня, 9 мая, вся Россия отмечает главный праздник в нашей стране – День Победы в Великой Отечественной войне!

В 2024 году Россия отпразднует 79-ю годовщину Победы. 9 мая принято вспоминать павших солдат и чествовать ветеранов этой исторической битвы, унёсшей жизни огромного количества людей, но вместе с тем освободившей мир от фашизма. Никто не забыт и ничто не забыто! Низкий поклон всем героям войны, подарившим миру счастливую и спокойную жизнь. 

«Евро-Футбол.Ру» поздравляет всех наших читателей с этим по-настоящему Великим праздником и желает каждому из вас мирного неба над головой, а также как можно больше радостных и светлых моментов в ваших жизнях. 

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Евро-Футбол.Ру,
День Победы
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KLINSMANN
09 Мая 2024 в 10:24
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