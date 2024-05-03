​Эксперты оценили шансы сборной Узбекистана победить в финале Кубка Азии

Эксперты букмекерских контор оценили шансы сборной Узбекистана на победу в финальном матче Кубка Азии (возрастная группа до 23 лет), в котором национальная команда встретится со сборной Японии.

По мнению экспертов в основное время сборная Японии добьётся победы с вероятностью в 37,4%, ничейный исход возможен с вероятностью в 32,8%, а вот победа сборной Узбекистана – 29,8%.

Итоговую победу по мнению экспертов букмекерских контор одержит сборная Японии примерно с вероятностью в 53,9%, а вот сборная Узбекистана имеет шансы на итоговую победу – примерно 46,1%.

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