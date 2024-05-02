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«Црвена Звезда» в седьмой раз кряду стала чемпионом Сербии официально

02 Мая 2024 • 23:20 Комментировать
Црвена Звезда
2:1
Бачка-Топола

Белградская «Црвена Звезда» в седьмой раз подряд стала чемпионом Сербии.

Вечером четверга в рамках 33 тура национального первенства «Црвена Звезда» обыграла соперников из клуба «Бачка-Топола» (2:1). Этого хватило для того, чтобы знаменитый на весь мир сербский топ-клуб в очередной раз стал чемпионом страны.

84 очка в итоге набрала «Црвена Звезда», отрыв от белградского «Партизана», самого заклятого врага – 14 баллов. Растерять такой отрыв клуб уже не сможет.

«Црвена Звезда» выиграла золотые медали чемпионата страны в седьмой раз подряд. Всего это 35-й чемпионский титул балканского гранда.

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