​Дзенга уволен из «Эмирейтс»

Карьера итальянского специалиста Вальтера Дзенги на Ближнем Востоке закончилась - его уволили из клуба «Эмирейтс», в котором выступают, между прочим, сам Андрес Иньеста, а также Пако Алькасер. Дзенга пробыл на своём посту менее четырёх месяцев - его назначили на должность наставника «Эмирейтс» пятого января.

Но в шести матчах его команда набрала лишь пять очков, а также вылетела из Кубка Объединённых Арабских Эмиратов. В результате терпение руководства клуба лопнуло, и последний на данный момент матч команда провела уже под руководством помощника Дзенги - итальянского же специалиста Бенито Карбоне. Матч с «Аль-Вада» закончился вничью 0:0.