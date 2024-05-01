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​Дзенга уволен из «Эмирейтс»

01 Мая 2024 • 00:42 Комментировать

Карьера итальянского специалиста Вальтера Дзенги на Ближнем Востоке закончилась - его уволили из клуба «Эмирейтс», в котором выступают, между прочим, сам Андрес Иньеста, а также Пако Алькасер. Дзенга пробыл на своём посту менее четырёх месяцев - его назначили на должность наставника «Эмирейтс» пятого января.

Но в шести матчах его команда набрала лишь пять очков, а также вылетела из Кубка Объединённых Арабских Эмиратов. В результате терпение руководства клуба лопнуло, и последний на данный момент матч команда провела уже под руководством помощника Дзенги - итальянского же специалиста Бенито Карбоне. Матч с «Аль-Вада» закончился вничью 0:0.


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