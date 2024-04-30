​«Хамрун Спартанс» снова стал чемпионом Мальты

«Хамрун Спартанс» с итальянским наставником Лучано Дзаури стал чемпионом Мальты, и сделал это стильно, обыграв в решающем матче со счётом 5:0 «Флориану», которой руководит другой итальянский специалист, Мауро Каморанези.

Это случилось в предпоследнем туре чемпионата Мальты. «Хамрун» стал чемпионом Мальты второй год подряд, или третий за последние четыре года. Всего же «Хамрун» становился чемпионом этого островного государства десять раз, впервые это случилось в 1914 году.

Ещё шесть раз основанный в 1907 году клуб выигрывал Кубок Мальты - но в последний раз это случилось аж в 1992 году.

