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Роналду одобрил пост Озила о тренировке в зале

22 Марта 2024 • 21:06 Комментировать

Нападающий клуба из Саудовской Аравии «Аль-Наср» Криштиану Роналду в социальных сетях отреагировал на пост бывшего полузащитника сборной Германии Месута Озила.

Озил, который завершил профессиональную карьеру футболиста в прошлом году, опубликовал кадры, как занимается в тренажерном зале. К нему в комментарии заглянул Криштиану Роналду: «Бро, неплохо», - написал Роналду, добавив кивающий смайлик.

Роналду и Озил вместе выступали за мадридский «Реал». Позже немецкий футболист неоднократно лестно отзывался о португальце, называя его одним из лучших футболистов мира.

 

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Реал Мадрид Криштиану Роналду Месут Озил Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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