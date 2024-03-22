Робиньо начал отбывание срока в бразильской тюрьме

Экс-нападающий сборной Бразилии Робиньо уже доставлен в тюрьму.

По информации издания Globo Esporte, 40-летний экс-форвард мадридского «Реала» и «Манчестер Сити» помещён в тюрьму в бразильском штате Сан-Паулу.

Напомним, за совершённое в Италии групповое изнасилование в 2013 году над албанской девушкой, Робиньо был приговорён к девяти годам тюрьмы. Через три с половиной года он сможет подать апелляцию, чтобы добиться смягчения своего наказания.

Робиньо известен по выступлению за мадридский «Реал», «Манчестер Сити» и «Милан». Также он играл в Бразилии, Китае и Турции. В его активе более 100 матчей за свою национальную команду.