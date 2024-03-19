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​«Слован» омрачил праздник Куцки

19 Марта 2024 • 05:20 Комментировать

Братиславский «Слован» потерпел второе поражение кряду в чемпионате Словакии - случай, сам по себе столь же редкий, как, к примеру, два поражения кряду для питерского «Зенита».

В этот раз ситуация усложнилась сразу двумя факторами - во-первых, поражение «Словану» нанёс злейший конкурент, «Спартак» из Трнавы. Во-вторых, «Слован» испортил праздник Юраю Куцке, который накануне был признан лучшим игроком чемпионата и перед игрой получил приз на глазах всей своей семьи. Куцка надеялся отметить это дело победой, но вместо этого его команда пропустила два безответных мяча.

Тем не менее, в общей таблице «Слован» так далеко впереди, что никакие спартаки и динамо уже не смогут нагнать команду Куцки - плюс пятнадцать очков от ближайшего преследователя.


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Слован Юрай Куцка Слован Братислава ещё теги
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