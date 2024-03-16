Игрок «Маккаби» из Хайфы Лесовой вернётся в строй на следующей неделе

Российский полузащитник «Маккаби» из Хайфы Даниил Лесовой не примет участия в ближайших матчах.
Об этом сообщил представитель футболиста Шахар Гринберг.
- Даниил все еще травмирован. Он вернется на следующей неделе, - приводит слова агента «Спорт-Экспресс».
Лесовой перешёл в израильский клуб в начале февраля текущего года на правах аренды, права футболиста принадлежат московскому «Динамо».
Лесовой не смог помочь в своей команде в матче израильского чемпионата с «Маккаби» из Бней-Рейна и в ответном матче Лиги конференций с «Фиорентиной».
Лесовой выступал за «Динамо» с 2020 года. Всего на его счету 72 матча за «бело-голубых», в которых он отметился пятью забитыми мячами.
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