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Игрок «Маккаби» из Хайфы Лесовой вернётся в строй на следующей неделе

16 Марта 2024 • 19:44 Комментировать

Российский полузащитник «Маккаби» из Хайфы Даниил Лесовой не примет участия в ближайших матчах.

Об этом сообщил представитель футболиста Шахар Гринберг.

- Даниил все еще травмирован. Он вернется на следующей неделе, - приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Лесовой перешёл в израильский клуб в начале февраля текущего года на правах аренды, права футболиста принадлежат московскому «Динамо».

Лесовой не смог помочь в своей команде в матче израильского чемпионата с «Маккаби» из Бней-Рейна и в ответном матче Лиги конференций с «Фиорентиной».

Лесовой выступал за «Динамо» с 2020 года. Всего на его счету 72 матча за «бело-голубых», в которых он отметился пятью забитыми мячами.


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