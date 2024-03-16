​Сигурдссон решил вернуться в Исланидию и будет выступать за «Валюр»

Оправданный в деле о педофилии Гильфи Сигурдссон покинул датский «Люнгбю», в котором провел последние полгода, и решил вернуться к себе на родину, в Исландию. Он досрочно разорвал контракт с датским клубом, так как должен был провести в нем весь сезон, но о причинах такого решения ничего не сообщается.

При этом выступал Гульфи вполне хорошо - прошлой осенью сделал дубль в одном из матчей за свой клуб, а также забил два гола в составе исландской сборной против Лихтенштейна, доведя количество своих мячей за национальную команду до 27, что стало абсолютным рекордом для островитян.

В прошлом Гильфи выступал в АПЛ, в частности, в составе «Тоттенхэма».