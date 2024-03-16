​«Гётеборгу» исполняется 120 лет - и клуб придумал необычный маркетинговый ход

Шведский «Гетеборг», в конце прошлого столетия радовавший красивыми выступлениями в Лиге чемпионов, давно уже находится на спаде, но в этом году есть повод вспомнить о нем - «Гетеборгу» исполняется 120 лет. Как водится, в честь этого события клуб выпустил специальные футболки, в дизайне которых отражена вся история клуба.

Необычным в этой истории является то, что в продажу они поступят, в первую очередь, не в клубных магазинах, а в культовых местах сбора фанатов клуба - в барах, пабах и прочих заведения, которые так любит футбольная публика.

Шведский чемпионат стартует через две недели - 30 марта.