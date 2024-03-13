​«Видзев» впервые в 21-м веке выиграл польский «класико» на своём поле

Большой праздник в Лодзе, где местный «Видзев» впервые в 21-м веке сумел обыграть бывший клуб Станислава Черчесова - варшавскую «Легию». Города разделяют между собой 140 километров - не так и много по польским меркам.

А потому соперничество между ними считается принципиальным, но «Видзев» не мог порадовать своих фанатов победой над «Легией» в домашних стенах с 2000 года. А сейчас получилось - гол Франа Альвареса в конце матча принес клубу победу. Понимая ситуацию, власти Лодзя приняли все меры по обеспечению порядка - количество полицейских чуть ли не превышало количество болельщиков.