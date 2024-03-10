​Моуринью вручил приз победителю Кубка Египта

Португальский специалист Жозе Моуринью стал главной звездой финала Кубка Египта - его пригласили для вручения приза победителю престижного для страны турнира. В финальном матче между собой сошлись два главных клуба страны - «Аль-Ахли» и «Замалек».

Подопечные швейцарского наставника Марселя Коллера не показали зрелищный футбол, как того хотелось болельщикам, но зато он оказался эффективным - они выиграли со счетом 2:0 благодаря голам Эмама Ашура на 84-й минуте и Мухамеда Кафша в добавленные к общему времени матча минуты.

Это была юбилейная, сороковая победа «Аль-Ахли» в Кубке Египта.