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Вьештица высказался о работе Кержакова в Сербии

07 Марта 2024 • 12:28 Комментировать

Бывший футболист питерского «Зенита» Милан Вьештица высказался о работе Александра Кержакова в «Спартаке» Субботица.

Вьештица отметил, что ему бывшему одноклубнику очень доверяли, но в последних играх ему где-то не везло, но в тренерской работе это считается нормальным процессом.

«Моё мнение, что Саша хорошо проявил себя в Сербии, оставил достойное впечатление, но некоторые вещи не сложились в его пользу», – приводит Вьештицы Metaratings.ru.

Напомним, что 41-летний футболист возглавлял сербский клуб с июня по ноябрь прошлого года. Под его руководством «Спартак» провел 15 игр, в которых смог одержать пять побед. 

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков Милан Вьештица Спартак Суботица ещё теги
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