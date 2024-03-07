Вьештица высказался о работе Кержакова в Сербии

Бывший футболист питерского «Зенита» Милан Вьештица высказался о работе Александра Кержакова в «Спартаке» Субботица.

Вьештица отметил, что ему бывшему одноклубнику очень доверяли, но в последних играх ему где-то не везло, но в тренерской работе это считается нормальным процессом.

«Моё мнение, что Саша хорошо проявил себя в Сербии, оставил достойное впечатление, но некоторые вещи не сложились в его пользу», – приводит Вьештицы Metaratings.ru.

Напомним, что 41-летний футболист возглавлял сербский клуб с июня по ноябрь прошлого года. Под его руководством «Спартак» провел 15 игр, в которых смог одержать пять побед.