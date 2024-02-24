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​«Маркетинг» - «Црвена Звезда» придумала необычный способ повышать посещаемость

24 Февраля 2024 • 19:17 Комментировать

В Сербии готовятся к главному  пока что матчу года - девятого марта между собой должны сыграть «Црвена Звезда» и «Партизан». Но, чтобы завлечь поклонников клуба и на другие, проходные матчи, в «Црвене Звезде» решили использовать необычный маркетинговый ход.

Сегодня команда встречается в домашнем матче с «Чукарички», и все, кто купят билет на сегодняшний матч, смогут бесплатно посетить следующий домашний поединок «Црвены Звезды» - а это, как вы уже догадались, игра с «Партизаном».

Стоит заметить, что в настоящий момент в турнирной таблице лидирует именно «Партизан» - он опережает «Црвену Звезду» на одно очко.


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