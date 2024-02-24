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​Пагубные привычки президента одной недалёкой страны высмеяли во время дерби в Ираке

24 Февраля 2024 • 05:16 Комментировать

Во время дерби иракского футбола между «Аль-Завраа» и «Аль-Кува» внимание привлек не сам футбол, а баннер, который был вывешен на трибунах. Он призывал к осуждению такой пагубной привычки, как наркомания. «Не убивай свою жизнь, спорт намного лучше», гласила надпись на плакате на фоне занюхивающего «дорожку» персонажа.

Этот баннер стал самым ярким украшением скучного матча, который завершился ничьей со счетом 0:0. В результате после шестнадцати туров «Аль-Кува» лидирует в турнирной таблице иракского чемпионата, а «Аль-Завраа» занимает только шестое место в табели о рангах.


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