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За уик-энд было установлено два рекорда по быстроте забитых голов

18 Февраля 2024 • 22:31 Комментировать

На выходных состоялись очередные матчи внутренних чемпионатов. Сразу за два дня были установлены рекорды в двух чемпионата по быстроте забитых голов.

17 февраля в рамках 19-го тура австрийской Бундеслиги «РБ Зальцбург» забил самый быстрый гол за историю проведения чемпионата. Уже на пятой минуте матча после ошибки вратаря мяч от Петара Раткова влетел в сетку ворот.

«Быки» в чемпионате Австрии продолжают лидировать с 41 очком после 19 туров.

На следующий день отличился и российский футболист. На Кипре состоялся матч 26-го тура внутреннего чемпионата. «Арис», за который выступает Александр Кокорин разгромил АЕЛ. Но игра примечательно тем, что команда россиянина и благодаря ему открыла счёт на 12-й секунде. Этот мяч стал самым быстрым за всю историю чемпионата Кипра.

«Арис» идёт на второй строчке в турнирной таблице, набрав 56 очков. До лидера чемпионата АПОЭЛа отставание составляет три очка.

«РБ Зальцбург» забил самый быстрый гол за всю историю австрийского чемпионата
Кокорин забил самый быстрый гол в истории чемпионата Кипра

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Арис Кипр Александр Кокорин Ред Булл Зальцбург чемпионат Австрии ещё теги
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