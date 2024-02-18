За уик-энд было установлено два рекорда по быстроте забитых голов

На выходных состоялись очередные матчи внутренних чемпионатов. Сразу за два дня были установлены рекорды в двух чемпионата по быстроте забитых голов.

17 февраля в рамках 19-го тура австрийской Бундеслиги «РБ Зальцбург» забил самый быстрый гол за историю проведения чемпионата. Уже на пятой минуте матча после ошибки вратаря мяч от Петара Раткова влетел в сетку ворот.

«Быки» в чемпионате Австрии продолжают лидировать с 41 очком после 19 туров.

На следующий день отличился и российский футболист. На Кипре состоялся матч 26-го тура внутреннего чемпионата. «Арис», за который выступает Александр Кокорин разгромил АЕЛ. Но игра примечательно тем, что команда россиянина и благодаря ему открыла счёт на 12-й секунде. Этот мяч стал самым быстрым за всю историю чемпионата Кипра.

«Арис» идёт на второй строчке в турнирной таблице, набрав 56 очков. До лидера чемпионата АПОЭЛа отставание составляет три очка.