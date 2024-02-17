Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

​«РБ Зальцбург» забил самый быстрый гол за всю историю австрийского чемпионата

17 Февраля 2024 • 20:05 Комментировать

В очередном туре австрийского чемпионата гегемону местного футбола «Рб Зальцбург» съездил в гости к скромному «Блау-Вайс Линцу». После того, как хозяева развели мяч с центра поля, последовала передача назад, мяч добрался до голкипера, который попытался выбить его. Но вместо этого он попал в прессинговавшего его сербского нападающего Петара Раткова, от которого мяч срикошетил в ворота.

Так был забит самый быстрый гол в истории австрийского чемпионата - уже на пятой секунде. Впрочем, надо отдать должное хозяевам - они не стушевались и к 11-й минуте сравняли счет. А сейчас игра продолжается.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ред Булл Зальцбург чемпионат Австрии Петар Ратков ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу ​Хаби Алонсо выбрал между «Ливерпулем» и «Баварией» ​«Ливерпуль» готов заплатить до 50 млн евро за игрока «Барселоны» «Бавария» приняла решение по Тухелю после матча с «Лацио» ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей ​«Бавария» выбрала замену для Тухеля Рекорды по количеству голов в одном матче Лиги чемпионов Моуринью назвал клуб, которому желает победы в Лиге чемпионов «Барселона» и Араухо пришли к важному решению Холанн готов уйти из «Манчестер Сити» и выбрал новый клуб
«Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» Диас умеет подменять, Лунин умеет тащить: Мадридский «Реал» скромно обыграл «РБ Лейпциг» на выезде
Спортивные новости
«Ак Барс» на выезде всухую переиграл «Спартак» в матче КХЛ «Металлург» проиграл третий матч КХЛ подряд, уступив «Авангарду» Павлюченкова не сумела выйти в финал «тысячника» в Катаре Чесноков рассказал, кто сыграет в финале турнира в Дохе Ольховский верит в победу Павлюченковой над Рыбакиной в полуфинале турнира в Дохе Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Викинг (жен) Викинг (жен)
Фриланд (жен)
3
2
Видео
Окончен
Бранн (женщины) Бранн (женщины)
Арна-Бьёрнар (жен) Арна-Бьёрнар (жен)
2
0
Видео
Окончен
Сундсвалл (жен)
Питео (жен) Питео (жен)
1
4
Видео
Окончен
Кристианстадс (жен) Кристианстадс (жен)
Коге (жен)
0
2
Видео
Окончен
Трнава (жен)
Острава (жен)
1
7
Видео
Окончен
Хакен (жен)
Юргорден (жен) Юргорден (жен)
3
1
Видео
Окончен
КИФ Эребру (жен) КИФ Эребру (жен)
АИК (жен) АИК (жен)
1
2
Видео
Отменен
Броммапойкарна (жен) Броммапойкарна (жен)
Эскилстуна Юнайтед (жен) Эскилстуна Юнайтед (жен)
0
0
Видео
17.02.24 в 19:00
Клуб Канонерос Марина Клуб Канонерос Марина
Сьервос Сьервос
Видео
17.02.24 в 19:00
Ураканес Искальи Ураканес Искальи
СД Ависпонес де Чильпансинго СД Ависпонес де Чильпансинго
Видео
67 мин
Флора (жен)
Лиепая (жен)
2
1
Видео
37 мин
Штурм (жен) Штурм (жен)
Словацко (жен) Словацко (жен)
1
0
Видео
17.02.24 в 21:30
Дессель Дессель
Ла Лувьер Ла Лувьер
Видео
17.02.24 в 22:00
Шарлеруа Шарлеруа
Кнокке Кнокке
Видео
17.02.24 в 22:00
Темсе
Гент 23
Видео
17.02.24 в 22:00
Хогстратен
Ройал Капеллен
Видео
17.02.24 в 22:00
Хейст Хейст
ОХ Левен (до 23 лет)
Видео
17.02.24 в 22:00
Пикос Пикос
Альтос Альтос
Видео
17.02.24 в 22:00
Ривер Ривер
4 де Жульо 4 де Жульо
Видео
17.02.24 в 22:30
Тес Спорт Тес Спорт
Виртон Виртон
Видео
17.02.24 в 22:40
Игуату Игуату
Флореста Флореста
Видео
17.02.24 в 22:40
Форталеза Сеара Форталеза Сеара
Сеара Сеара
Видео
17.02.24 в 22:40
Ферровиарио Ферровиарио
Maracana EC
Видео
18.02.24 в 00:30
Агуакатерос ХДС Агуакатерос ХДС
Santiago FC
Видео
18.02.24 в 13:00
Локомотив Брно (жен) Локомотив Брно (жен)
Тренчин (жен)
Видео
18.02.24 в 15:00
Вайхе-2 Фленсбург Вайхе-2 Фленсбург
Дорнбрайте Любек Дорнбрайте Любек
Видео
18.02.24 в 16:30
ЮР Намур
Спортинг Шарлеруа (до 23 лет)
Видео
18.02.24 в 17:00
Тинен Тинен
Роял Антверпен 23
Видео
18.02.24 в 17:00
Синт-Элуа-Винкел Синт-Элуа-Винкел
ЮРСЛ Визе ЮРСЛ Визе
Видео
18.02.24 в 17:30
Интер Киль Интер Киль
Нордмарк Сатруп Нордмарк Сатруп
Видео
18.02.24 в 18:30
Luebeck II Luebeck II
Экернфёрдер СВ Экернфёрдер СВ
Видео
18.02.24 в 21:00
Ситакуаро Ситакуаро
Caja Oblatos CFD
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Февраля
20:05 · Другое
​«РБ Зальцбург» забил самый быстрый гол за всю историю австрийского чемпионата
05:30 · Другое
Премьера в исландском чемпионате - там впервые выступит игрок из Италии
12 Февраля
20:17 · Другое
​В Индонезии футболист умер после удара молнии
24 Января
18:32 · Англия. Премьер-лига
35-летний Чичарито вернулся в родную Мексику официально
19 Января
17:30 · Россия. Премьер-лига
Сербский легионер «Балтики» рассказал, почему многие сербы успешны в спорте
17 Января
17:21 · Украина. Премьер-лига
Гармаш не провёл в хорватском «Осиеке» и полугода
16 Января
17:25 · Россия. Премьер-лига
Василенко: «Находясь в Грузии, понял, что нет никаких проблем»
17:14 · Россия. Премьер-лига
Василенко рассказал, почему решил тренировать грузинский клуб
17:10 · Россия. Премьер-лига
Василенко возглавил команду из Грузии официально
08 Января
19:28 · Россия. Премьер-лига
Игрок ЦСКА подписал контракт с польской «Сталью» официально
06 Января
15:07 · Другое
​Мата покинул японский клуб официально
04 Января
04:28 · Другое
​Первый гол 2024 года забил швед в австралийском чемпионате
01:20 · Другое
​Гренландское дерби прошли при минус шести градусах и определило местного чемпиона
03 Января
19:36 · Другое
​Калинич вернулся в «Хайдук» на зарплату… в 1 евро!
02 Января
19:52 · Германия. Бундеслига
Мин Джэ – футболист года в Южной Корее официально
Все новости
Рекомендуем