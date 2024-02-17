​«РБ Зальцбург» забил самый быстрый гол за всю историю австрийского чемпионата

В очередном туре австрийского чемпионата гегемону местного футбола «Рб Зальцбург» съездил в гости к скромному «Блау-Вайс Линцу». После того, как хозяева развели мяч с центра поля, последовала передача назад, мяч добрался до голкипера, который попытался выбить его. Но вместо этого он попал в прессинговавшего его сербского нападающего Петара Раткова, от которого мяч срикошетил в ворота.

Так был забит самый быстрый гол в истории австрийского чемпионата - уже на пятой секунде. Впрочем, надо отдать должное хозяевам - они не стушевались и к 11-й минуте сравняли счет. А сейчас игра продолжается.