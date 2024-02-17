Премьера в исландском чемпионате - там впервые выступит игрок из Италии

Вряд ли до вас очень часто доносятся вести с футбольных полей Исландии (а выглядят эти поля очень специфично - на фото внизу новости), но иногда и там случаются интересные вещи.

К примеру, бывший голкипер «Палермо», итальянец Маттиа Гуарньери, решил подписать контракт с исландским клубом «Кнаттспирнуфелаг Остфьорд», и сразу же автоматически вписал свое имя в книгу рекордов чемпионата этой северной страны. Дело в том, что до него итальянцы в чемпионате Исландии еще не выступали.

Гуарньери присоединился к амбициозному футбольному проекту - клуб был основан в 2022 году, но ставит перед собой большие задачи. К примеру, выступает в нем даже игрок из Бразилии - Матеус Гаучо, в прошлом поигравший за итальянский «Комо». Но об исландском климате его, бразильца, конечно, лучше не спрашивать.