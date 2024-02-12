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​В Индонезии футболист умер после удара молнии

12 Февраля 2024 • 20:17 Комментировать

Большая трагедия произошла в Индонезии – прямо во время футбольного матча удар молнии получил футболист Септан Рахарджа. Соответствующие видео активно распространились по социальным сетям.

Матч проходил в индонезийском городе Бандунг. По данным PRFM News, 35-летний Рахарджа после удара молнии был жив, но позже он скончался в местной больнице от сильных ожогов.

Портал Goal добавляет, что в прошлом году в Индонезии от удара молнии во время юношеского турнира пострадал 13-летний мальчик. К счастью, его удалось реанимировать после перенесённой остановки сердца.


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Евро-Футбол.Ру,
Индонезия Септан Рахарджа
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