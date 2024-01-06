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​Мата покинул японский клуб официально

06 Января 2024 • 15:07 Комментировать

Известный испанский атакующий полузащитник Хуан Мата покинул «Виссел Кобе». Японский клуб объявил об уходе Маты в связи с истечением срока действия его контракта.

«Виссел Кобе» Хуан Мата представлял с сентября. Ранее этот футболист выступал в Европе за «Валенсию», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Галатасарай».

Теперь, очевидно, 35-летний Мата будет искать себе новое место работы.

«Я очень рад, что стал частью исторического момента, когда клуб впервые выиграл чемпионат. Я никогда не забуду те воспоминания, которые мы разделили вместе», - слова Маты приводит пресс-служба «Виссел Кобе».

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Евро-Футбол.Ру,
Хуан Мата Виссел Кобе
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