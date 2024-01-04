​Первый гол 2024 года забил швед в австралийском чемпионате

Первый гол 2024 года был забит в этом году в австралийском чемпионате, где позади десять туров местного чемпионата. Это случилось уже на третьей минуте матча между «Вестерн Сидней» и «Макартур футбол Клаб».

А автором интересной номинации стал 32-летний шведский нападающий Маркус Антонссон, выступающий за «Вестерн», который в итоге победил со счетом 3:1. В прошлом Антонссон успел поиграть и в английском «Лидсе», помимо выступлений в топовых клубах Швеции, а также, конечно же, в чемпионате Саудовской Аравии (а где ж еще?).

В Австралию он перебрался в прошлом году и уже забил шесть мячей за свой новый клуб.